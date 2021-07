Schön und gut, doch ganz so viel Gewicht haben Charlènes Worte nicht mehr, seit Albert sich an die Olympischen Spiele nach Tokio aufgemacht hat. Als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees reiste der Fürst schon zu Beginn der letzten Woche nach Tokio, wo das IOC die Zukunft der Spiele besprochen hat. Schon einmal angereist, ist Albert nun bereits an mehreren Events aufgetaucht. So jubelte er etwa an der Eröffnungsfeier den monegassischen Athletinnen und Athleten zu und war an einem Basketball-Match auf der Tribüne auszumachen. Dass er dann den besten drei Athletinnen des Brustschwimmen-Finals über 100 Meter die Medaillen überreichte, liess wohl auch beim letzten Royal-Fan den Gedanken aufkommen: Warum ist er eigentlich nicht bei seiner Gattin und Ex-Schwimmerin Charlène?