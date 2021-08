Die 43-Jährige hatte grosses Pech. In ihrer Heimat Südafrika liess sie sich die Nasennebenhöhlen straffen, um im Kieferraum mehr Platz für ein Knochentransplantat zu schaffen. Ein reiner Routineeingriff. Doch danach entwickelte sich in den Ohren der zweifachen Mutter eine Infektion, die es in sich hatte. Eine Rückreise zu ihrem Mann und den Zwillingen Jacques und Gabriella, 6, wurde unmöglich. Seit Monaten hoffte Charlène in Südafrika auf Heilung. Schliesslich wurde eine weitere Operation nötig. Gestern Freitag musste sich die Fürstin wieder unters Messer legen – vier Stunden unter Vollnarkose.