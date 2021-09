Ihre Spielwut hat Gabriella in den Rollstuhl gebracht

Die soll zwar Gerüchten zufolge nicht ganz so eng mit Charlène sein, mit ihren Kindern aber ganz offensichtlich schon. Kein Wunder: Caroline ist ein echter Familienmensch, zeigte sich etwa im Juli ganz vernarrt in ihren Enkel Raphaël, den 7-jährigen Sohn ihrer Tochter Charlotte. Und auch mit Albert verbindet sie viel. Schliesslich mussten sie sich schon in jungen Jahren gemeinsam durchschlagen. «Bis wir 14 waren, haben wir nicht mit unseren Eltern gegessen», wird sie im Buch «The Man and The Prince» zitiert, das zu Ehren von Alberts 60. Geburtstag erschienen war.