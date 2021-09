Prinzessin Gabriella, 6, muss ganz tapfer sein: Wie Bilder zeigen, die Fürstin Charlène, 43, auf Instagram gepostet hat, ist die Tochter von ihr und Fürst Albert, 63, aktuell an den Rollstuhl gefesselt. Hinzu kommt, dass sich Gabriella in dieser misslichen Situation nicht von ihrer Mutter trösten lassen kann. Charlène ist selbst gesundheitlich angeschlagen und steckt deshalb seit Monaten in ihrer Heimat Südafrika fest.