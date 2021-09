Fürstin Charlène landet nach Zusammenbruch im Spital

Wie der Palast weiter bekanntgibt, ist die Gattin von Albert am Mittwochabend, 1. September 2021, unter einem Pseudonym in ein Krankenhaus in der Nähe von Durban eingeliefert worden. Am Donnerstag konnte sie dieses «News24» zufolge zwar bereits wieder verlassen, allerdings hält die Sorge um die Fürstin an.