An seiner Taktik hat sich lange nichts geändert. Nicht, als für die Öffentlichkeit zunächst noch völlig unklar war, warum Charlène so lange in Südafrika bleibt. Nicht, als daraufhin die ersten Gerüchte die Runde machten, wonach das Fürsten-Paar womöglich nicht nur in geografischem Sinne Meilen trennen würden. Und auch dann nicht, als Charlène immer wieder Updates gab – und damit klar wurde, dass sich ihre wegen gesundheitlicher Probleme überhaupt erst entstandene Abwesenheit in Monaco noch um Wochen hinziehen würde.