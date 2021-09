Alberts Reisen sorgen weiterhin für grosse Fragezeichen

Vom Palast gibt es dazu keine offizielle Antwort. Selbstverständlich steht Albert auch weiterhin im Dienste seines Landes, muss Termine wahrnehmen und das Fürstenhaus repräsentieren. Dass er nicht pausenlos bei seiner Frau in Südafrika sein kann, liegt damit auf der Hand. Doch was auffällt: Den Zeitpunkt seiner Reisen hat der Fürst in den Monaten, in denen Charlène wegen ihres Infekts bereits fernab der Familie in Südafrika festsitzt, nie optimal gewählt – was bisweilen für viele Fragezeichen gesorgt hat.