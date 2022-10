König Felipe und Letizia bei strömendem Regen in Berlin

Am Nachmittag ging es für das Königspaar weiter nach Frankfurt, wo Felipe VI. zusammen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (66) die Buchmesse eröffnete. Das hat auch einen Grund: Spanien ist 2022 Ehrengast. Danach findet ein Empfang auf Einladung des Königspaares statt. Am dritten und letzten Tag ihres Aufenthalts in Deutschland nehmen Felipe und Letizia weitere Termine in Frankfurt wahr.