«Wir sind bereit. Ich vertraue unserem Gesundheitssystem und seinen Infrastrukturen, aber auch jenen Frauen und Männern, die ihre Arbeit unter sehr schwierigen Bedingungen erledigen», so der Fürst auf Facebook. «Ich möchte in meinem Namen und in Namen des Volkes allen öffentlichen und privaten Gesundheitsmitarbeitern in Monaco danken, die unermüdlich arbeiten und ihre Mission unter ständigem und wachsendem Druck erfüllen.»