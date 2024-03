Das Staatsrats-Dinner für die Mitglieder des Staatsrats am 18. März wird jedoch wieder im Christian VII.-Palais stattfinden. Das war nicht immer der Fall, 2021 lud man zum Staatsratsdinner im Kuppelsalen von Schloss Fredensborg ein. Auf der Gästeliste steht unter anderem Staatssekretärin Barbara Bertelsen und Mitarbeiter sowie Mitarbeiterinnen des Hofs – von Königin Margrethe fehlt jedoch jede Spur. Möglich, dass sie gar nicht kommen möchte, schliesslich ist das Dinner Aufgabe des regierenden Monarchen oder der regierenden Monarchin. Margrethe jedoch ist in Pension und hat diese Aufgabe an ihren Sohn abgegeben. Daher ist sie nicht mehr verpflichtet, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen und kann den Abend des 18. März so gestalten, wie sie es möchte.