König Frederik und Königin Mary frieren in der Arktis

Dänische Royals auf «besonderer Mission»

Die Reise der dänischen Royals begann bereits am Samstag, den 29. Juni, in der nördlichsten Stadt Grönlands, Qaanaaq. Am Sonntag, den 30. Juni, zeigten sich das dänische Königspaar sowie die Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine schliesslich im grönländischen Qeqertarsuaq. Auf mehreren Instagram–Fotos sind die dänischen Royals in dicken Wintersachen auf einem Forschungsboot vor einer gewaltigen Eisbergkulisse zu sehen.