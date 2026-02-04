König Frederik von Dänemarks Name ist in den Epstein-Akten

Demnach soll es im März 2012 in Kopenhagen zu einem Treffen zwischen dem damaligen Kronprinzen Frederik und dem britischen Investor Ian Osborne gekommen sein – einem Geschäftspartner von Jeffrey Epstein (†66). Nur wenige Monate später, im Juli, soll Frederik auf einer exklusiven Dinnerliste gestanden haben. Gerade mal 22 Gäste. Mit dabei: sein Privatsekretär Morten Roland Hansen. Pikantes Detail am Rande: Am selben Tag trug Frederik am Nachmittag die olympische Fackel durch London.