Frederik kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus

In seinem Buch überschlägt sich Frederik mit liebevollen Worten für seine Liebsten beinahe. «Ich liebe die Ehe, meine Frau, unsere Kinder und die ganze glückliche Basis, die für die Menschen entsteht, die es schaffen, zusammenzuhalten und durchzuhalten.» Eine solche Basis dürfte in den momentanen Zeiten von Thronübernahme und Affären-Gerüchten wohl besonders wichtig sein. Für den Teil in seinem Buch, in dem er über seine Familie spricht, soll der neue dänische König sich besonders viel Zeit gelassen haben, wie «Bunte» die dänische Zeitung «Billed Bladet» zitiert. Sowohl im buch wie auch in seinem Leben findet Frederik also ein Gleichgewicht zwischen seinen Aufgaben als König und seiner Familie.