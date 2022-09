Das geht selbst König Harald von Norwegen zu weit

Grenze trotz aller Toleranz erreicht

Es ist also hier genau wie in jedem anderen Königshaus, denn obwohl Prinzessin Märtha Louise von ihren royalen Pflichten zurückgetreten ist, müssen sie und die Partner an ihrer Seite sich an gewisse Spielregeln halten, um den Ruf königlichen Familie nicht zu schädigen. König Harald und seine Ehefrau Königin Sonja (85) sind aber dafür bekannt, sehr tolerant mit der Partnerwahl ihrer Kinder umzugehen und sie zu unterstützen, wo sie nur können. Schon Kronprinz Haakon (49) kam damals mit einer Heiratskandidatin an, die vielleicht nicht jeder für die passende Wahl als Kronprinzessin hielt. Sie machte in jungen Jahren gerne Party, probierte angeblich auch mal die ein oder andere Droge aus und hatte einen unehelichen Sohn. Harald und Sonja unterstützen ihren Sohn aber und die Dame, von der hier die Rede ist, kennt man inzwischen als Kronprinzessin Mette-Marit (49).