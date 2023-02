König Willem-Alexander zeigt sein privates Schloss

Wer in den Niederlanden Lust auf eine ganz besondere Mittagspause hat und in seiner Freizeit gerne Gutes tut, könnte im April an der Tafel im königlichen Huis ten Bosch Palast Platz nehmen. Wieso? König Willem-Alexander (55) möchte sich bei seinem Volk bedanken und hat nun verkündet, 100 Personen aus dem Volk die Türen zu seinem Daheim zu öffnen und mit diesen am 26. April Zmittag essen zu wollen.