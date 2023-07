Politische Krise in den Sommerferien

Grund für die überstürzte Heimreise des Königs war der Zerfall der niederländischen Regierung am Abend zuvor. So traf sich der König also in Den Haag mit Premierminister Mark Rutte (56), der ihn über den Bruch der Regierung informierte und seinen Rücktritt ankündigte. Zwei Tage später traf Willem-Alexander dann die Vorsitzende der Zweiten Kammer, Vera Bergkamp (62), um weitere Details zur Regierungskrise in Erfahrung zu bringen und Lösungen zu suchen.