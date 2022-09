König Willem-Alexander ist zu krank zum Reisen

Doch gleichzeitig gibt es auch schon erste erfreuliche News: Der König erhole sich von der Infektion. Die geplante Flugreise könnte die vollständige Genesung aber behindern. In den Niederladen wird Willem-Alexander dennoch in den nächsten Tagen weiter aktiv sein: «Unternehmungen in den Niederlanden können durchgeführt werden, wenn auch in geringerem Umfang.»