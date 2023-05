So stolz ist König Willem-Alexander auf seine Töchter

Die Bedrohung durch die Mafia

Doch so sehr sich Amalia auch auf ihre Rolle als Königin vorbereitet, auf eine Sache konnte sie wohl nicht gefasst sein: Die Bedrohung durch die Mocro Maffia, eine gefährliche Drogenmafia in den Niederlanden. Diese drohten nämlich im vergangenen Jahr damit, die Prinzessin zu entführen. Daraufhin musste sie aus ihrer Studenten-WG in Amsterdam ausziehen und in den elterlichen Palast in Den Haag zurück kehren, um unter ständiger Beobachtung und dem Schutz der Sicherheitsleute stehen zu können. Keine einfache Zeit und sie tue sich immer noch schwer damit, erklärte sie nach einer 14-tägigen Karibikreise mit ihren Elter der Presse.