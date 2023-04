Steckt das niederländische Königshaus in der Krise?

Und Leistra sieht auch noch einen anderen Grund, weshalb die Umfragewerte zurzeit so schlecht sind, nämlich ganz grundsätzlich in der Stimmung in dem Land. «Es sieht danach aus, dass Menschen während der Coronapandemie immer unzufriedener geworden sind. Und da nun alles teurer wird wegen des Krieges in der Ukraine, wird es auch nicht besser», so die Journalistin. Viele Niederländer würden nebst der Regierung auch den König für die Situation verantwortlich machen. Zu Unrecht, wie Leistra findet, denn der Monarch habe schliesslich keine politische Macht.