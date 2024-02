Königin Camilla empfängt ganz besondere Gäste im Clarence House

In der Londoner Unterkunft von König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) herrschte kürzlich ein buntes Treiben. Die Königin hielt nämlich einen Empfang für ganz besondere Gäste ab, die auf Etikette und royales Protokoll pfeifen. Denn zum 15. Jahrestag der Medical Detection Dogs öffnete Camilla die Tore ihres Daheims für eine Vielzahl an Hunden, die darauf trainiert werden, Krankheiten in Menschen zu erschnüffeln. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Hunde beispielsweise gewisse Arten von Krebs an Personen riechen und sie dann darauf aufmerksam machen können, dass etwas mit dem Menschen nicht stimmt – und ihm damit im besten Fall das Leben retten.