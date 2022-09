So behält Camilla die Queen in Erinnerung

In einer neuen BBC-Sendung zollt Königin Camilla (75) der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) Tribut. Die Königsgemahlin erinnere sich vor allem an die «wundervollen blauen Augen» und ihr «unvergessliches Lächeln», wie sie in einem bereits vorab veröffentlichten Ausschnitt sagt.