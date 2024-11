Im November tragen zahlreiche Briten einen Anstecker in Form einer Mohnblume, Poppy genannt, an ihrem Revers. Dies zum Gedenken der verstorbenen Soldaten und Zivilisten des Ersten Weltkrieges. Der Remeberence Day, an dem an die Gefallenen erinnert wird, findet traditionellerweise am 11. November statt. Bis dahin will die Monarchin wieder auf den Beinen sein.