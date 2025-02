Königin Camilla setzt sich gegen häusliche Gewalt ein

Selbstsicher steht Königin Camilla (77) am Rednerpult. Föhnfrisur, elegantes blaues Kleid. Ihr Gesicht wirkt freundlich, aber resolut. Energisch nimmt sie ihre klobige Brille ab, schaut direkt ins Publikum und sagt: «Mit Entschlossenheit und Mut werden wir erfolgreich sein.» Dann lächelt sie. Und Millionen Briten vor den Bildschirmen haben Tränen in den Augen. Der Dokumentarfilm «Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors» («Ihre Majestät die Königin: Hinter verschlossenen Türen») rückt ein grosses gesellschaftliches Problem in den Fokus – und zeigt eine unbekannte emotionale Seite dieser sonst so stoisch wirkenden Königin.