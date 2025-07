Königin Camilla staunt in Wimbledon - und plaudert mit Hugh Grant

Am zehnten Tag des Tennisturniers nahm wieder ein Mitglied der königlichen Familie Platz in der Royal Box, die königliche Loge für Prominente, Sportler und vor allem Mitglieder des Königshauses: Die Frau von König Charles III. (76) beehrte den Wettstreit auf dem Centre Court. Die Königin wurde laut BBC–Dokumentation von Tennislegenden begrüsst und traf Mitarbeiter des Turniers, als sie in Wimbledon ankam, um das Viertelfinale des Tages zu sehen.