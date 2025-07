Königin Camilla strahlt in ihrem privaten Reich

Arbeitspensum einer 78-Jährigen

Während andere in ihrem Alter längst den Ruhestand geniessen würden, absolvierte Königin Camilla am 16. Juli ein volles Arbeitsprogramm in Devon. Sie besuchte das Children's Hospice South West, dessen Schirmherrin sie ist, und erhielt von der Royal Navy den historischen Titel «Vice Admiral of the United Kingdom» – eine Anerkennung für ihre langjährige Unterstützung der Streitkräfte.