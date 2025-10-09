Königin Camilla trauert um enge Freundin

Königin Camilla ist «zutiefst traurig»

Nicht nur in der literarischen Welt löste Coopers plötzlicher Tod tiefe Erschütterung aus. Auch in den höchsten Reihen der Royals herrscht Trauer. Königin Camilla würdigte ihrer guten Freundin emotionale Zeilen auf Instagram. «Ich war zutiefst traurig, vom Tod von Dame Jillys Tod letzet Nacht zu hören. Nur wenige Schriftsteller werden zu Lebzeiten Legenden, aber Jilly war eine davon. «Sie schuf ein völlig neues Literaturgenre und machte es sich im Laufe ihrer Karriere, die sich über fünf Jahrzehnte erstreckte, zu eigen.»