Königin Camilla trifft in London auf Judi Dench

Im Anschluss waren die Herren an der Reihe. Neben Camilla posierten Alex Jennings, Freddie Fox, Jeremy Irons, Brian Cox, Tom Courtenay, Peter Egan, Robert Lindsay, Martin Jarvis, Simon Russell Beale, Robert Powell und Samuel West. Und eine kleine Geste zum Valentinstag am Mittwoch gab es ebenfalls: Der Event–Moderator Gyles Brandreth überreichte Camilla am Abend noch zwei weisse Pullover mit roten Herzen, in der Hoffnung, diese mögen sie und König Charles «in diesen kalten Wintermonaten warm halten».