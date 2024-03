Königin Letizia begeistert im recycelten pinken Anzug

Man könnte meinen, die Royals werden immer mit der neuesten Kleidung ausgestattet und tragen jedes der exquisiten Stücke nur einmal. Nicht jedoch Königin Letizia von Spanien (51): Bei einem Auftritt in der spanischen Stadt Gandia begeisterte die Ehefrau von König Felipe VI. (56) am Donnerstag (14. März) in einem pinken Hosenanzug der Marke Hugo Boss und gab sich dabei mühelos elegant.