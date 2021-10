Königin Letizia besucht die Schweiz

Zur Eröffnung der Ausstellung «Goya» in der Fondation Beyeler in Riehen kommt hoher Besuch nach Basel. Spaniens Königin Letizia, 49, wird am kommenden Freitag eigenhändig anwesend sein, wenn sich die Türen zu der bedeutenden Werkschau des Malers Francisco de Goya (1746–1828) zum ersten Mal öffnen. Dies schreibt der «Blick» unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Goya gilt als einer der letzten grossen Hofkünstler Spaniens und Wegbereiter der modernen Kunst.