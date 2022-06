So geht es für die US-Familie in Spanien weiter

Joe und Jill Biden werden am Dienstagabend an einem Nato-Dinner zum Auftakt der Konferenz (28. bis 30. Mai) teilnehmen. Am Mittwoch wird die First Lady am Programm für die Ehegattinnen und -gatten der Staats- und Regierungschefs der Nato-Länder teilnehmen und unter anderem die madrilenischen Museen Prado und Reina Sofia besuchen, bevor sie nach Washington zurückfliegt.