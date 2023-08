Beim Sieg der spanischen Frauen-Nationalmannschaft gegen England haben auch Königin Letizia (50) und ihre Tochter Sofía (16) im Stadion in Sydney mitgefiebert. Schon im Vorfeld sagte die Königin in einem Interview sichtlich begeistert, dass das Finale «ganz Spanien zum Beben» bringen würde. Und versicherte: «Egal was passiert, sie sind bereits Champions.» Ihre Tochter pflichtete ihr bei und sagte, sie freue sich danach in der Umkleidekabine allen Spielerinnen zu gratulieren, «egal was passiert».