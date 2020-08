Königin Letizia schreitet bei heikler Frage an Leonor ein

Im Hitzemonat August weilen Spaniens König Felipe VI., 52, Gattin, Königin Letizia, 47, sowie die beiden Töchter, Prinzessin Leonor, 14, und Prinzessin Sofia, 13, auf Mallorca. Ganz ohne royale Termine gehts aber nicht einmal in den Ferien. So besuchte die Familie am Dienstag ein sozialpädagogisches Zentrum in Son Roca, einem der stärksten von der Corona-Krise betroffenen Gebiete von Palma. Die Institution kümmert sich um die Eingliederung junger Menschen und bietet derzeit auch eine Sommerschule an.