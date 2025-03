Königin Letizia sorgt mit Lack-Overknees für Aufsehen

Darauf setzte die 1,70 Meter grosse Monarchin an öffentlichen Anlässen lange, um so den Grössenunterschied zum 1,97 Meter grossen König zu verringern. Nun sei es bei ihr schmerzbedingt so, dass sie keine fünfzehn Minuten mehr auf Stöckelschuhen stehen könne. Die letzten Monate wurde sie zunehmend in Turnschuhen gesehen. Und: Was sie trägt, wird gekauft.