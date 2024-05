Die wirkliche Krönung sind die beiden Töchter

Ihre Liebe krönten Felipe und Letizia mit der Geburt von Prinzessin Leonor am 31. Oktober 2005 und Prinzessin Sofia am 29. April 2007 in Madrid – die goldene Krone setzte man ihnen erst Jahre später auf. Zum Königspaar von Spanien wurden Letizia und Felipe am 19. Juni 2014, als der amtierende König Juan Carlos von Spanien überraschend abdankte. Der runde Hochzeitstag ist 2024 nicht das einzige festliche Datum im royalen Kalender – Letizia und Felipe blicken dieses Jahr einem zweiten runden Jubiläum entgegen. Am 19. Juni 2024 feiern sie zehn Jahre auf dem spanischen Thron.