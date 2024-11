«Wie sie reagiert hat, nämlich extrem emotional, bestürzt und verzweifelt, ist ganz einfach menschlich und lässt sie, der sonst immer eine gewisse Kühle und Emotionslosigkeit zugesprochen wird, sehr empathisch rüberkommen», analysiert René Haenig, der Royal-Experte der Schweizer Illustrierten, Letizias Auftritt. Ausserdem sei sie von den Reaktionen überrascht worden, fügt er an: «In der Regel sind die Menschen dankbar, wenn sich einer von den ‹Oberen› an einem Katastrophen-Ort blicken lässt, um Trost zu spenden. Dass sie für die Wut der Menschen danach sogar Verständnis äusserte, spricht ebenfalls sehr für sie und zeigt, dass es nicht rein um einen PR-Auftritt ging, sondern das Königspaar wirklich Anteil am Schicksal der Betroffenen nimmt und durchaus nachfühlen kann, wie man in so einer Extremsituation die Nerven verliert.»