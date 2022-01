Von wegen Schwiegermonster

Königin Margrethe schwärmt von den Frauen ihrer Söhne

In wenigen Tagen feiert Königin Margrethe ein grosses Jubiläum: Am 14. Januar ist sie seit genau 50 Jahren Königin von Dänemark. In einem Interview blickt sie nun nicht nur auf ihre Zeit auf dem Thron zurück, sondern plaudert auch über ihre Familien. Dabei wird deutlich: Die Schwiegertöchter Mary und Marie sind der Königin sehr ans Herz gewachsen.