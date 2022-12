Versöhnung im dänischen Königshaus

Rechtzeitig zu Weihnachten

Dieser Wunsch scheint nun in Erfüllung gegangen zu sein. Wie «Adelswelt» berichtet, haben sich Margrethe, Joachim und dessen Ehefrau Prinzessin Marie (46) wieder vertragen – rechtzeitig zu Weihnachten, denn das ist immerhin das Fest der Liebe. Doch wie kam es zu der Versöhnung, nachdem man so lange einen Groll aufeinander hegte? Prinz Joachim gab in einem Interview nun zu, dass er und seine Mutter sich offenbar lediglich hätten aussprechen müssen – was sie nun wohl getan haben. «Was fehlte, war die Kommunikation. Jetzt haben wir uns getroffen und sind auf dem richtigen Weg», sagte Joachim gegenüber der Zeitung «B.T.».