Bei den dänischen Royals hängt der Haussegen immer noch schief

Traurige Feier im Rathaus

Am vergangenen Freitag, 12. November, fand das abschliessende Fest zu Königin Margrethes 50. Thronjubiläum im Rathaus von Kopenhagen statt. Was ein freudiger Anlass hätte sein sollen, wurde zu einem Trauerspiel. Die Monarchin liess sich nicht mit ihren Kindern fotografieren, obwohl Joachim und seine Ehefrau Prinzessin Marie (46) extra aus Frankreich anreisten und auch Frederik posierte mit Ehefrau Kronprinzessin Mary (50) nicht an der Seite seiner Mutter. Zu guter – oder eher schlechter – Letzt winkte Königin Margrethe vom Balkon des Rathauses dem dänischen Volk zu – alleine. Ein wahrlich trauriger Anblick.