Bereut Königin Margrethe ihre Entscheidung des Titelentzugs?

Doch anscheinend war der dänischen Monarchin nicht bewusst, was sie mit ihrer Handlung anrichtet, denn sie sagt, sie habe es nur gut gemeint. «Ihre Majestät die Königin will mit ihrer Entscheidung den Rahmen dafür schaffen, dass die vier Enkelkinder ihr Leben in grösserem Umfang selbst gestalten können, ohne durch die besonderen Verpflichtungen eingeschränkt zu werden, die eine formelle Zugehörigkeit zum Königshaus als Institution mit sich bringt», heisst es in der Stellungnahme des Palastes. Sie sieht ein, dass ihr Verhalten ihrem Sohn und dessen Familie gegenüber nicht sehr fair war.