Private Feier mit Familie und Freunden

Das Königshaus veröffentlichte die zwei neuen Bilder auf seiner Instagram-Seite sowie auf seiner Homepage am Dienstagmorgen und teilte dazu mit: «Aus heutigem Anlass sind neue Bilder Seiner Majestät, die auf Schloss Fredensborg aufgenommen wurden, veröffentlicht.» Weiter hiess es: "An derselben Stelle feiert Königin Margrethe heute privat ihren Geburtstag in Gesellschaft von Familie und Freunden.



Auf dem ersten Bild steht Margrethe, die auch nach der Abdankung weiter den Titel Königin trägt, neben einem Fenster und schaut lächelnd in die Kamera. Das zweite Bild zeigt sie in Bewegung: Während ihr ein Vierbeiner vorausläuft, geht die 84–Jährige durch den Palast. Dabei stützt sie sich auf einen Gehstock. Im Februar 2023 war sie am Rücken operiert worden. Obwohl der Eingriff «nach Plan» verlief, ist sie seitdem nicht mehr ganz so mobil. Die meisten Veranstaltungen absolviert sie nun im Sitzen, ihren Gehstock hat sie immer dabei.