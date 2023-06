Auch Queen Elizabeth II. hatte eine Sehnsuchtsort

Ganz ähnlich wie Königin Margrethe zog es auch ihre enge Freundin Queen Elizabeth II. († 96) in den Sommer-Monaten weg vom Palast. Während die Rekord-Regentin die meiste Zeit im Buckingham Palace Regierungsgeschäfte erledigte oder auf Schloss Windsor Besprechungen abhielt, war sie auf Schloss Balmoral stets am glücklichsten. Sie verbrachte nicht nur traditionell – meist gemeinsam mit ihrer Familie – einen Teil des Jahres an ihrem Sehnsuchts-Ort, sondern schloss auf dem Anwesen in Schottland am 8. September 2022 auch für immer ihre Augen.