Königin Rania ist nicht nur wegen ihres Titels königlich

Zur selben Zeit herrscht in Kuwait Krieg. Ranias Familie – ihre Eltern sowie die zwei Geschwister – sind gezwungen, ihr Land zu verlassen. Sie flüchten nach Amman in Jordanien, wohin ihnen Rania nach Beendigung ihres Studiums folgt. Nach einem kurzen befristeten Marketing-Einsatz in einer Bank tritt Rania einen Job im Marketing-Bereich von Apple an. Und bleibt – bis eine schicksalhafte Begegnung ihren aufgehenden Stern von der Marketingbranche in die Monarchie lenken sollte.