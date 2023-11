Als Königin Silvia von Schweden (79) am 23. Dezember 1943 in der deutschen Stadt Heidelberg zur Welt kam, war sie weit davon entfernt, eines Tages die Frau an der Seite eines Monarchen zu sein. Als Tochter des deutschen Geschäftsmannes Walther Sommerlath und dessen in Brasilien geborenen Ehefrau Alice Soares de Toledo führte sie in ein gut behütetes und bürgerliches Leben. Die ersten vier Jahre verbrachte Silvia Renate Sommerlath, wie die heutige Königin damals hiess, in Heidelberg, 1947 zog die Familie nach São Paulo in Brasilien, wo sie zehn Jahre wohnte. Im Jahr 1957 kehrte Silvia mit ihren Eltern und ihren drei älteren Brüder zurück nach Deutschland und bezog ein Haus im Düsseldorfer Stadtteil Stockum.