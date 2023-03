Camilla ist grosser Fan der Sendung

Laut Sender ist die Folge bereits im Sommer, noch vor dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96), in der Nähe von St Austell bei der Grafschaft Cornwall gedreht worden. Zu ebenjener Zeit hatte Camilla noch den Titel Herzogin von Cornwall inne. Kein Wunder also, dass sie etwas dabei hatte, «das mit Cornwall in Verbindung gebracht wird», wie Camilla selbst in der Show erklärte. Ihre edle Schnupftabakdose aus Silber und vergoldetem Innenleben sei zwischen 1800 und 1820 für King Georg IV. (1762-1830) angefertigt worden, verriet sie.