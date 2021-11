Königstochter Amalia geht schon als Teenie zum Psychologen

Mit ihr pflegt Amalia ein ausserordentlich gutes Verhältnis. Ihre Mutter Máxima bezeichnet sie gar als «Kumpel», als «eine Art Freund, der sieht, wie es mir geht, und immer für mich da ist». Dahingegen sei Willem-Alexander ein «eher strenger Vater». Als sich Amalia nämlich in den Ferien in Griechenland mal den Knöchel verstaucht hat, was sich später gar als Bruch herausgestellt hat, nannte der König seine Tochter «ein Weichei».