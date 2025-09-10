«Können Sie mich dafür am Leben halten?»

Danach hätte die Monarchin sich nicht mehr behandeln lassen. Burrell schreibt: «Mit 96 Jahren hatte sie jede weitere Behandlung abgelehnt.» Ihr Zustand verschlechtere sich nach dem Jubiläum rapide. Eine Abdankung sei für sie nicht infrage gekommen. «Das war ihr zuwider. Sie wollte bis zum Ende regieren», heisst es im Buch.