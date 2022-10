So denkt Kronprinz Haakon über den Schamanen seiner Schwester

Welche Rolle Prinzessin Märtha Louise und gegebenenfalls auch ihr Ehemann in der Familie haben werden, will der Königshof nun klären. Fest steht, dass Durek Verrett schon heute an Familienfeiern teilnimmt. So auch Anfang Jahr am 18. Geburtstag von Prinzessin Ingrid Alexandra, der Tochter von Haakon und seiner Frau Kronprinzessin Mette-Marit.