Judi James hat genau hingeschaut

Das ging wirklich in Harrys Kopf auf dem Weg zum Gericht vor

Prinz Harry ist im Prozess gegen den britischen Zeitungsverlag Associated Newspapers überraschend in London vor Gericht erschienen. Körperspracheexpertin Judi James hat genau hingeschaut und weiss, was dem Herzog von Sussex so alles durch den Kopf ging.