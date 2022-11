So kommt Prinzessin Kate mit ihrer neuen Rolle klar

Körpersprache-Expertin Judi James erklärte gegenüber dem britischen «Express», dass sich in Kates Verhalten einiges geändert habe. Statt allerdings, wie man vielleicht erwarten könnte, unsicher zu werden oder sogar am Hochstapler-Syndrom zu leiden – ein Syndrom, in dem die Person das Gefühl hat, nicht in die Rolle zu passen oder die falsche Person für diese Position zu sein –, wirke Kate, als sei sie in der Rolle der Prinzessin angekommen. Laut Judi James strotzt Kate in letzter Zeit nur so vor Selbstbewusstsein.