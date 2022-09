So erweist die royale Welt Queen Elizabeth II. die letzte Ehre

Die Royals der Niederlande

Da die Niederlande sich momentan auch noch auf den Prinzentag vorbereiten, hatten König Willem-Alexander (55), Königin Máxima (51) und Prinzessin Beatrix (84) nur für einen kleinen Post Zeit, um der verstorbenen Königin von England Tribut zu zollen. Auch die Worte fielen sehr neutral aus. So schreibt das niederländische Königshaus: «Der König, Königin Máxima und Prinzessin Beatrix nehmen an der Trauerfeier für Königin Elisabeth II. in der Westminster Abbey in London teil. Königin Elisabeth II. starb am 8. September 2022.» Am Schloss in Noordeinde wurde ausserdem der Trauerwimpel gehisst.